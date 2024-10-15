بعد استيفاء الشروط اللازمة.. محافظ الدقهلية يعتمد ترقية 26325 معلمًا وإخصائيًا

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ترقية أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من الأخصائين الاجتماعيين والنفسيين واخصائي التكنولوجيا والصحافة والاعلام بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة متابعة الاهتمام بالعملية التعليمية في اطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم، وبالتنسيق والتعاون مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

وقال اللواء"مرزوق"، إن اعتماد الترقية لعدد 26325 معلم واخصائي يأتي وفقا للقرار الوزاري رقم 168 الصادر في سبتمبر الماضي للمستحقين للترقية والذين استوفوا متطلبات الترقية طبقا لاحكام القانون 155 لسنة 2007.

من جانبه اوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن "محافظ الدقهلية" وجه بان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والمالية المترتبة علي الترقية وفقا لقرار وزير التربية والاعليم في هذا الشأن مشيرا الي ان من تم ترقيتهم استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات التي اقرتها الاكاديمية المهنية للتعليم "شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الاعلي طبقا لاحكام القانون المذكور.

هذا وقد أكد اللواء" مرزوق"ان فخامة السيد الرئيس السيسي يولي تطوير العملية التعليمية اهتماما بالغا وأمر بتوفير كافة المقومات لنجاحها، هذا وقد ثمن اللواء"مرزوق" دور وزير التربية والتعليم في دعم وتطوير العملية التعليمية وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطور العالمي.

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