محافظ كفرالشيخ يبحث مشاكل الصيادين ومواجهة التعديات

بحث اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من مشاكل الصيادين ومواجهة التعديات ببحيرة البرلس، وسبل تنمية الثروة السمكية بها، وحماية حقوق الصيادين، مع جمعيات الصيادين بالبرلس والشخلوبة، ومطوبس ونهر النيل وشاطئ البحر المتوسط، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، داعيًا الصيادين للعمل مع أجهزة الدولة، والتوعية لمواجهة الممارسات غير القانونية، بهدف حماية الثروة السمكية، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء جمعيات الصيادين وعدد من صائدي الأسماك ببحيرة البرلس.

استمع محافظ كفرالشيخ، إلى مقترحات وطلبات الصيادين التابعين للجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببلطيم وبرج البرلس، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالمقصبة ومسطروة (بر بحري) بمركز بلطيم ، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالشخلوبة بمركز سيدي سالم، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بمنية المرشد بمركز مطوبس، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببرمبال بمركز مطوبس، والجمعية التعاونية لأصحاب السفن الآلية بمركز البرلس (صيد بحر)، ونقيب الصيادين ببرج مغيزل بمركز مطوبس، وممثلين عن الصيادين بنهر النيل (فرع رشيد )، ومن بينها الصيد الجائر في بوغاز البرلس، وعمل اللنشات المخالفة، وفتح الأبواب بين الجزر ببحيرة البرلس، والمرحلة الرابعة من تكريك تطهير بحيرة البرلس، والتعديات بقنال برمبال، والبركة الغربية، والأقفاص السمكية بفرع نهر النيل، وغيرها من مشاكل وشكاوى الصيادين، مؤكدًا على إيجاد الحلول العاجلة لها، وذلك في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، في ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومي للدولة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن أعمال تهريب زريعة الأسماك يعد خرقًا للقانون وإهدارًا لحق الدولة وتهديدًا للثروة السمكية بالمحافظة، مشددًا على تكثيف الحملات اليومية للحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة، وملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الذريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً، كما أن جميع الأجهزة تحرص على حل مشاكل الصيادين وإزالة التعديات على بحيرة البرلس دون استثناء لأحد، والجميع أمام القانون سواء.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على مراجعة قرارات العقوبات على المخالفات بالتنسيق مع الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية، لافتاً إلى أنه تم حصر جميع مشاكل بحيرة البرلس، مكلفاً بتكثيف الحملات بالبحيرة، لمكافحة الصيد الجائر وحماية الثروة السمكية.

وجه محافظ كفرالشيخ، بعمل حملة لتمهيد طرق الشخلوبة، ضمن خطة المحافظة لتمهيد وتأهيل الطرق، فضلاً عن تحسين الخدمات الطبية بالوحدة الصحية بالشخلوبة، وحملات تموينية على المخابز، فى استجابة سريعة لطلبات الصيادين، بالإضافة إلى رصف عدد من الطرق، مشيدًا بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى حولت حياة المواطنين بمطوبس فى كافة المجالات والخدمات لتحقيق التنمية المستدامة لأهالينا.

‏‎وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفًا أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

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