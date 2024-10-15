التحقيق مع سائق سيارة دهس عامل بالتجمع الأول

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في ضبط سائق سيارة ملاكي لدهسه عامل دليفري أسفل عجلات سيارته بمنطقة التجمع الأول، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسماع أقواله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصادمة ومصاب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل يستقله عامل دليفري، واسفر الحادث عن إصابته، وتم نقله لمستشفى الشروق لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.