في مكالمة هاتفية.. نتنياهو يتعهد لبايدن بعدم الاقتراب من منشآت إيران النووية

أكدت تقارير صحفية أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية بأن إسرائيل ستتجنب استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

جاء هذا التأكيد في الوقت الذي تعهدت فيه إسرائيل بتنفيذ هجوم مضاد مؤلم بعد الهجوم الإيراني الذي وقع في الأول من أكتوبر، والذي أسفر عن إطلاق نحو 180 صاروخًا باليستيًا، لكن لم يتم تحديد الأهداف بعد.

خلال الأسبوعين الماضيين، نصحت إدارة بايدن إسرائيل بتنفيذ ضربة مضادة محدودة لتفادي تصعيد الصراع وتحقيق حرب واسعة النطاق. وفي مكالمة يوم الأربعاء، أوضح نتنياهو أنه يخطط لاستهداف البنية التحتية العسكرية الإيرانية بدلاً من المنشآت النفطية أو النووية، وفقًا لتقارير من صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن رد إسرائيل الانتقامي سيكون محسوبًا لتفادي أي تصور بتدخل سياسي في الانتخابات الأمريكية.

ومن جهة أخرى، كان هناك ضغط من بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لمنع إسرائيل من استهداف المنشآت النفطية الإيرانية، تخوفًا من ردود فعل انتقامية.

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي إن موقف نتنياهو كان أكثر اعتدالًا في مكالمته مع بايدن، مما ساهم في قرار الإدارة الأمريكية بإرسال نظام دفاع صاروخي قوي إلى إسرائيل.

وأعلن البنتاغون مؤخرًا عن نشر بطارية دفاع جوي أمريكية في إسرائيل لتعزيز الدفاعات ضد التهديدات الإيرانية المحتملة.

من جانبها، يبدو أن إيران تسعى لتجنب تصعيد شامل مع إسرائيل، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "نحن لا نسعى إلى الحرب، ولكننا مستعدون لها".

ومع ذلك، أضاف عراقجي أنه لا يوجد أساس لاستمرار المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حتى يتم حل الأزمة الحالية، مما أثار تساؤلات حول فشل الدبلوماسية في تحقيق السلام.

ويرى بعض المراقبين، بما في ذلك النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه، أن تصريحات عراقجي تشير إلى "فشل الدبلوماسية" وغياب الخيارات السلمية المتاحة، مما يثير مخاوف من أن الخيار الوحيد المتبقي قد يكون الحرب.