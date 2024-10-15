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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على مجالات تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية.. الطاقة والنقل والسياحة أبرزها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شهدت المباحثات المصرية السعودية تحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية فضلا عن الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر.

وقد اصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

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