لقي شاب مصرعه دهسا أسفل قطار داخل محطة قطار المنصورة الرئيسية بمحافظة الدقهلية، وذلك بعدما صدمه قطار داخل المحطة، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

مصرع شاب دهسه قطار داخل المحطة في الدقهلية

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة محطة قطارات المنصورة الى قسم شرطة أول المنصورة، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص مما ادى الى دهسه ووفاته.

انتقلت علي الفور سيارة الإسعاف وضباط مباحث شرطة النقل والمواصلات إلى مكان البلاغ بالفحص تبين تصادم قطار بشخص ويدعى "أحمد الدسوقى السيد السيد الدسوقي، 18 سنه، ومقيم بدكرنس"، جثه متهتكة وجري نقل الجثمان الي مشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرفات النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.