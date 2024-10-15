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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

15 أكتوبر.. الذكرى الـ 24 لوفاة العالم الألماني كونراد بلوخ الحاصل على جائزة نوبل في الطب

كونراد بلوخ
كونراد بلوخ
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 تمر علينا اليوم الثلاثاء  الموافق ١٥ شهر أكتوبر ذكرى الـ 24 لوفاة العالم الألمانى  كونراد بلوخ ، وهو من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل في الطب، وذلك لاكتشافه آلية التمثيل الغذائي للكولسترول فى الجسم، حيث توفى فى مثل هذا اليوم  عام 2000، ووفقا لموقع  Nobel Prize  فقد حصل كونراد بلوخ، المولود عام 1912، على جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب عام 1964.
ميلاده 
ولد كونراد بلوخ في 21  شهر يناير عام 1912، وتوفي في 15 أكتوبر عام 2000. ودرس الهندسة الكيميائية بالمعهد (التكنولوجي) العالي بألمانيا وتخرج منه عام 1934. ذهب إلى الولايات المتحدة وحصل علي الجنسية الأمريكية عام 1944، ثم حصل على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لعام 1964 مناصفة مع الألماني فيودور لينن.
لماذا حصل بلوخ علي جائزة نوبل في الطب؟ 
حصل بلوخ على الجائزة نتيجة قيامه بأبحاث تتبع فيها عمليات الأيض التي تحدث للدهون والنشويات داخل الجسم لتحويل حمض الخليك (الأسيتيك) إلى الكوليستيرول الذي يتحول فيما بعد إلى أحماض العصارة الصفراوية وبعض الهرمونات.

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