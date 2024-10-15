منتخب الإمارات يخسر من أوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2026

سقط منتخب الإمارات في الهزيمة بهدف للا شيء أمام أوزبكستان، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ميلي ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

دخل المنتخبان المباراة بحذر شديد، وتبادلا الهجمات دون خطورة حقيقية على المرميين، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط محاولات من كلا المنتخبين لفرض سيطرته على مجريات اللعب.

مباراة الإمارات ضد أوزبكستان

وشهد الشوط الثاني أحداثًا مثيرة قلبت مجريات المباراة رأسًا على عقب، ففي الدقيقة 65، تلقى لاعب منتخب الإمارات عبد الله حمد بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخله العنيف ضد لاعب منتخب أوزبكستان.

واستغل المنتخب الأوزبكي النقص العددي في صفوف منتخب الإمارات، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 76، سجل منها اللاعب أوتابيك شوكوروف هدف المباراة الوحيد.

وحاول لاعبو الإمارات بعد ذلك تعديل النتيجة، ولكن دون جدوى، حيث اصطدموا بصلابة دفاع منتخب أوزبكستان ويقظة حارسه.

وبهذه الخسارة، تراجع منتخب الإمارات إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط، بينما تصدر منتخب أوزبكستان الترتيب بـ10 نقاط.