إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات واصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارة ملاكي و موتوسيكل على طريق المنصورة الدائري أمام منطقة العبور بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة العام التخصصى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 بحادث تصادم ملاكي وموتوسيكل في الدقهلية

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالى بوقوع حادث مروري بين سيارة ملاكي و موتوسيكل علي طريق المنصورة الدائرى ووجود عدة مصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وبالفحص تبين وقوع الحادث علي الطريق الدائري أمام منطقة العبور نتيجة تصادم سيارة ملاكى في موتوسيكل.

وأصيب خلال الحادث كل من:"مصطفى رمضان عبد السميع مصطفى، 22 سنة، طلخا، مصاب بكسر بالساق اليمنى و كسر بالذراع الايسر، ومحمد محمد احمد الرفاعى، 21 سنة، طلخا، مصاب بكسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات بالوجه، ومازن رمضان صالح، 21 سنة، طلخا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي بالمخ، وأحمد عبد الحميد السيد، 22 سنة، طلخا، مصاب بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام التخصصى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.