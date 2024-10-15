رئيس كفر سعد يتابع تنفيذ مشروعات "سكن كريم" في دمياط

قام اليوم محمد الشبراوي رئيس مركز ومدينة كفر سعد في دمياط بعمل جولة تفقدية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تفتيش ثان وحيث وأكد حرصه الدائم والمستمر علي متابعة مشروعات البنية التحتية لخدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص الوحدة علي تنفيذها فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز كفر سعد تنفيذاً لرؤية رئيس الجمهورية لبرنامج التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتطوير القرى الأكثر إحتياجا بناءا علي توجيهات معالي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية .

تفقد ايضا مشروع عمارات "سكن كريم" وذلك لمتابعة نسب تنفيذهم وبحضور حسام حمزةرئيس الوحدة المحلية بالمحمدية وحيث وجه رئيس المركز والمدينة خلال المتابعة على الشركات المنفذة علي تكثيف الاعمال ودفع وتيرة الاعمال للانتهاء بها وفق الجدول الزمني المحدد لها مؤكدا علي تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة ضمانا للانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة.

وأجرى اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد جولة بقرية الحورانى التابعة لمركز فارسكور في دمياط لمتابعة فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ،، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط



وتضمنت الفاعليات ندوات توعوية وإرشاد دينى عقدتها مديرية الأوقاف والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، وإطلاق الإدارة المركزية للرى ندوة عن اعادة تجفيف ورد النيل والاستفادة منه ، علاوة على قيام فرع المجلس القومى للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص ندوة عن التربية الإيجابية للمراهقين واطلقت وحدة حماية الطفولة ندوة عن آلية حماية الطفل وخط نجدة الطفل ، وعقدت مديرية التضامن الاجتماعي ندوة عن برنامج فرصة.