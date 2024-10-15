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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابته التي لحقت به جراء اصطدام سيارة مسرعة به حال عبوره الطريق أمام معهد جامعي خاص بطريق المنصورة الدائري بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة .

مصرع شخص  صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق فى الدقهلية:

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير امن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة اول المنصورة  من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير على طريق المنصورة الدائري ووجود جثة لشخص.

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، الي مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع الحادث علي الطريق الدائري أمام أكاديمية خاصة و تصادم سيارة ملاكى بشخص ويدعى " إيهاب سعد جاد ابراهيم، 39 سنة، ومقيم المنصورة منطقة كفر البدماص ".

 جري نقل  جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرفات النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لإتخاذ الإجراءات القانونية.

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