اليوم الثالث لتكريم المشاركين في مهرجان الكرازة لعام 2024

قام الأنبا تيموثاؤس مطران الزقازيق للارثوذكس بتكريم المشاركين في مهرجان الكرازة لعام ٢٠٢٤م ( الرب نوري وخلاصي) يوم الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤م الموافق ٤ بابة ١٧٤١ش بكاتدرائية السيدة العذراء وماريوحنا بالزقازيق للكنائس المشاركة بالمهرجان لليوم الثالث لحفلات التكريم وهي:

- كنيسة السيدة العذراء و ماربولس بالزقازيق

- كنيسة الملاك ميخائيل بالزقازيق

- كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمنيا القمح

- كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكفر ايوب عوض

- كنيسة الأمير تادرس المشرقي بالجديدة

-كنيسة السيدة العذراء والانبا شنودة ببندف

- كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس المزاحم بالشاورش

وقد قدم كورال وفريق مسرح الظل بكنيسة السيدة العذراء وماربولس فقراتهم أمام لجنة التحكيم المركزية بالمهرجان في بداية الاحتفال نظرا لتعرضهم لحادث حريق الأتوبيس الخاص بهم أثناء سفرهم للتحكيم بالقاهرة، وقد قدم المشاركون من باقي الكنائس المكرمة باقة من الكورالات والألحان والفقرات التي شاركوا بها في مسابقات المهرجان وقد قام بتوزيع كؤوس التفوق والدروع وشهادات التكريم على جميع المشاركين.

