بداية جديدة لبناء الإنسان.. جامعة كفرالشيخ تنظم ندوه تثقيفية حول القضية السكانية والصحة الإنجابية

نظمت جامعة كفر الشيخ ندوة تثقيفية بعنوان القضية السكانية والصحة الإنجابية، في إطار مبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " والتى عقدت بكلية التمريض، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور امانى شاكر نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، واشراف الدكتور صباح ابو الفتوح عميد كليه التمريض، والدكتور هاله عبد الفتاح وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومنسق ومقرر الندوة، والدكتور نجوى جوده وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمّيه البيئة والدكتور شيماء مصطفى رئيس قسم تمريض صحه النساء والتوليد.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من الندوة هو الحوار بين الطلاب حول القضية السكانية وكل ما يتعلق بها من متغيرات، والتي تمثل أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، وطرح التأثيرات السلبية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، ودراسة التحديات السكانية وتصحيح أى مفاهيم مغلوطة قد تسبب تفاقم الأزمة كالتمييز بين الذكور والإناث وزواج القاصرات وخطورة الزواج المبكر، بالإضافة إلى وضع آليات للعمل على تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، والتأكيد على قيمة الأسرة والحفاظ على تنميتها واستقرارها.

وأكدت الدكتور امانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تعد بمثابة مركز للتفكير الحر والابتكار، ويمكن استخدام هذا الدور لتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية والتعامل معها بشكل فعال، كما تحرص الجامعة على بناء وعي الطلاب بثقافة الانجاب، وأن الزيادة السكانية باعتبارها أحد مواضيع المحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي تعد بمثابة عقبة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها اشارت الدكتور صباح ابو الفتوح ، إلى أن تنفيذ هذه البرامج يأتي انطلاقا من توجهات الدولة المصرية لدعم وتنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية وإيمانا بالدور الايجابي الذي تقدمة الجامعة في المساهمة بتنمية الشباب والوصول بهم إلى مستقبل مشرق وزاهر.

وأفتتحت الندوه العلمية للقضايا السكانية والصحة الإنجابية بمحاضرة عن أثر الزيادة السكانية على برامج التنمية الاقتصادية في مصر، والتى حاضرها الدكتور كريمه الشامى استاذ التمريض بكليه التمريض جامعه المنصوره.

كما تناولت الندوة محاضره للدكتور هاله عبد الفتاح والتى تناولت: توضيح معنى الصحة الانجابية ، وتنمية الوعي المجتمعي للطلاب بالقضايا السكانية وقد حضر الندوه اعضاء القسم العلمى والطلاب بالمستوى الثالث المسجلين لمقرر تمريض النساء والتوليد، وبعض الضيوف من اعضاء هيئه التدريس بكليه التمريض جامعه طنطا.