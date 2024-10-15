توجيهات عاجلة من محافظ الدقهلية لرؤساء المدن لمواجهة موسم الأمطار

شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء بتضافر جهود الوحدات المحلية مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجاهزية الكاملة للمعدات والانتهاء من تسليك وتنظيف بالوعات المطر وشبكات تصريف تجمعات الأمطار بجميع المناطق علي مستوي المحافظة.

الدقهلية تستعد لمواجهة موسم الأمطار:

ووجه مرزوق بمراجعة أعمدة الكهرباء والأسلاك والوصلات الكهربائية بالشوارع حرصا علي حياة المواطنين.

وكلف محافظ الدقهلية قطاع الكهرباء بمراجعة منظومة الكهرباء بجميع المنشآت الحكومية لتحقيق اعلي درجات الأمان بها.

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته، والذي نظمته الإدارة العامه للمجالس بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور عماد عبد الله، السكرتير المساعد، والدكتور ايهاب منصور، معاون محافظ الدقهلية، والمقدم أحمد علي نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود النمر مساعد مدير أمن الدقهلية للامن العام، العميد علي ابو شعيشع مدير شرطة المرافق، والعميد دكتور حاتم طه مدير الإدارة العامه للمرور، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.