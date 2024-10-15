تباين أرباح البنوك الأمريكية في الربع الثالث.. جولدمان ساكس يتفوق

شهدت البنوك الأمريكية الكبرى تفاوتًا في نتائج أدائها المالي للربع الثالث من العام الجاري، إذ واجه بعضها تراجعًا في الأرباح بينما حقق البعض الآخر ارتفاعًا مستفيدًا من عوامل مختلفة، من بينها رسوم الخدمات المصرفية.

ومن المتوقع أن تتعرض أرباح هذه المؤسسات المصرفية لضغوط إضافية مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة.

بنك أوف أمريكا: انخفاض في الأرباح وتجاوز التوقعات في الإيرادات

واجه بنك أوف أمريكا انخفاضًا في أرباحه خلال الربع الثالث، مدفوعًا بتراجع إيراداته من الفوائد المدفوعة للعملاء. على الرغم من هذا التراجع، فقد تجاوزت النتائج الفعلية للبنك تقديرات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مستفيدةً من الأداء القوي في عمليات التداول.

تراجع صافي الدخل للبنك إلى 6.9 مليار دولار مقارنة بـ7.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصلت إيراداته إلى 25.49 مليار دولار متخطية التوقعات التي كانت عند 25.3 مليار دولار.

مجموعة سيتي جروب: تحديات الائتمان تضغط على الأرباح

تراجعت أرباح مجموعة سيتي جروب في الربع الثالث نتيجة لارتفاع تكاليف الائتمان، بما في ذلك زيادة في المخصصات لخسائر القروض. هذا الضغط على الأرباح جاء في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات بشكل أفضل من التوقعات.

سجل البنك انخفاضًا في صافي أرباحه إلى 3.2 مليار دولار مقارنةً بـ3.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 20.32 مليار دولار متجاوزة التوقعات التي بلغت 19.84 مليار دولار.

جولدمان ساكس: ارتفاع حاد في الأرباح بفضل الانتعاش الاستثماري

حقق بنك جولدمان ساكس نموًا ملحوظًا في أرباحه خلال الربع الثالث، مستفيدًا من تحسن أداء قطاع الاستثمار المصرفي وزيادة نشاط الصفقات.

قفزت أرباح البنك بنسبة 45% لتصل إلى 2.99 مليار دولار مقارنة بـ20.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، كما شهدت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 7% لتبلغ 12.7 مليار دولار.

التوقعات المستقبلية: تأثير تخفيضات الفائدة على أرباح البنوك الكبرى

مع بدء الفيدرالي الأمريكي سياسة خفض أسعار الفائدة واستمرار التوقعات بمواصلة هذه السياسة خلال الفترة المقبلة، من المحتمل أن تتأثر أرباح البنوك الكبرى سلبًا، مما يزيد من التحديات التي تواجه هذه المؤسسات المالية في الأشهر القادمة.