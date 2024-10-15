انطلاق مباراة الفراعنة وموريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا

انطلق الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب موريتانيا التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامته العام المقبل بالمغرب.

دخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

أحمد عيد

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

خالد صبحي

محمد حمدي

مروان عطية

محمود صابر

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش

أسامة فيصل

الاحتياطي:

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي- محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل.