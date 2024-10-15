محافظ الدقهلية يكلف بالمرور على المستشفيات لمتابعة تحسين الخدمة الطبية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ضرورة تكثيف التفتيش والمرور الميداني علي المستشفيات وكافة روافد الخدمة الصحية بنطاق المحافظة للتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمرضي والمترددين عليها علي مدار اليوم.

محافظ الدقهلية يكلف بالمرور على المستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى:

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته، والذي نظمته الإدارة العامه للمجالس بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح ابو كريشه، وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور عماد عبد الله، السكرتير المساعد، والدكتور ايهاب منصور، معاون محافظ الدقهلية،والمقدم أحمد علي نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود النمر مساعد مدير أمن الدقهلية للامن العام، العميد علي أبو شعيشع مدير شرطة المرافق، والعميد دكتور حاتم طه مدير الإدارة العامه للمرور،والمهندس احمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من ملف التقنيين لواضعي اليد علي أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقا لصالح الجميع وضرورة المتابعة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

ووجه "مرزوق" بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبرة وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة والتوعية باهمية الحفاظ علي النظافة العامة حرصا علي المظهر الحضاري لمدن محافظة الدقهلية.

وقال مرزوق ان الحوافز التشجيعية لرؤساء المراكز واطقم العمل معهم مرتبطة بتحقيق معدلات انجاز متقدمة في التصالح والتقنين وإزالة التعديات والنظافة.