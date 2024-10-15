الحرية المصري: زيارة ولي العهد السعودي تؤكد قوة وصلابة العلاقة بين الدولتين

ثمن حزب الحرية المصري، زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رئيس الوزراء، إلى مصر، مؤكدا على قوة وصلابة العلاقة بين الدولتين على مر التاريخ، وأن هذه الزيارة تعزز من العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين الدولتين وستعود بالكثير من الاستثمارات والمشروعات في الفترة المقبلة.

واضاف النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الزيارة تأتي في وسط ظروف عصيبة تمر بها المنطقة وعدد من الدول العربية الذين هم جزء من الجسد العربي، مؤكدا أن المباحثات ستشمل هذه القضايا والسعي بكل الجهود لحلها في اقرب وقت ممكن ووقف نزيف الدماء العربية، والتصدي لغرور اسرائيل وجيشها واطماعها في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع عضو مجلس النواب، أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تؤكد على قوة العلاقات التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن البلدين في اتفاق مستمر على اغلب القضايا ويملكان نفس وجهات النظر تجاه ما يجري بالمنطقة، وايضا يمثلان قوة كبيرة بترابطهم وضغطهم لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان والعودة مجددا إلى الحوار والسلام للجميع.

واوضح مهنى، أن المملكة العربية السعودية تدعم مصر على مر العصور في كافة القرارات والمجالات، وتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري بمشروعاتها الاستثمارية الكبيرة على الأراضى المصرية، كما أن مصر أيضا تهدف دائما إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحقيق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات والمشروعات الأجنبية.