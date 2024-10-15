محافظ الدقهلية يكلف بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات بكافة المراكز

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتكثيف حملات ازالة الاشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتحسين مستوى النظافة والتصدي للباعة الجائلين حول المدارس لتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب وتمكينهم من التحصيل الدراسي في الفصول المدرسية.

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح ابو كريشه، وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور عماد عبد الله، السكرتير المساعد، والدكتور ايهاب منصور، معاون محافظ الدقهلية،والمقدم أحمد علي نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود النمر مساعد مدير أمن الدقهلية للامن العام، العميد علي ابو شعيشع مدير شرطة المرافق، والعميد دكتور حاتم طه مدير الإدارة العامه للمرور،والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وشدد مرزوق علي استمرار الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي المخابز والمطاحن ومنافذ بيع السلع والمراجعة الشاملة لجميع المنافذ والتيقن من الأسعار الاسترشادية للسلع علي أرض الواقع ووضع هامش ربح بسيط حرصا علي توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة تخفيفا للعبء عنهم واتخاذ الاجراءات الفورية حيال المخالفين.

وأمر المحافظ وكيل وزارة التموين بالمتابعة الجادة لكافة منافذ السلع وتعزيز الرقابة والتفتيش بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية وقطاع التموين ومباحث التموين حرصا علي توفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطن البسيط.

وأشار مرزوق الي ان سر النجاح هو التواجد الميداني بين المواطنين والاستماع اليهم وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والعمل بالمحليات يعني التواجد بالشارع وسط المواطنين مشيرا ان المواطن البسيط هو الهدف الذي تضعه اجهزة الدولة نصب اعينها لتخفيف الأعباء عنه وتقديم الخدمات المتميزة له .

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