قرار جديد ضد سائق ميكروباص تحرش بأجنبية في الشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، سائق ميكروباص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بسيدة أجنبية في منطقة الشروق، ما دفعها للقفز من السيارة أثناء سيرها هربًا من السائق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، إخطاراً من أحد المستشفيات باستقباله (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى").

وبالانتقال والفحص تبين أنها حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم ، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هرباً بالمركبة وبداخلها الحقيبة خاصتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.