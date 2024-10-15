وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن متابعة تنفيذ ووضع لوحات إرشادية علي الطرق بنطاق كل وحدة محلية قروية تحدد بدايته ونهايته للحد من الحوادث، وذلك من خلال رئاسة الوحدات المحلية للمراكز علي مستوي المحافظة وأن يتم العرض شخصيا من قبل رئيس المركز بما جرى تنفيذه.

محافظ الدقهلية يكلف بوضع لوحات إرشادية على الطرق للحد من الحوادث:

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح ابو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور عماد عبد الله، السكرتير المساعد، والدكتور ايهاب منصور، معاون محافظ الدقهلية، والمقدم أحمد علي نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود النمر مساعد مدير أمن الدقهلية للامن العام، العميد علي ابو شعيشع مدير شرطة المرافق، والعميد دكتور حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

محافظ الدقهلية يكلف بالاهتمام بالقرى المنتجة ومساندة المنتجين:

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالقرى المنتجة وتقديم الدعم والمساندة لها بما يسهام في زيادة الانتاج وتوفير فرص عمل.

وجه اللواء طارق مرزوق" بضرورة متابعة إجراءات الطرح والترسية للمشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة الاستثمارية والالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ وإنهاء المشروعات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض محافظ الدقهلية التصميم المقترح لتطوير سوق المجزر العشوائي والذي من المقرر تنفيذه بصورة حضارية تليق بمدينة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم خاصة فيما يتعلق بمطالبهم اليومية.