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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب قبل حفل خطوبته بساعات في الدقهلية

الضحية
الضحية
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لقي شاب مصرعه قبل ساعات من احتفاله بخطوبته بقرية ميت عاصم مركز منية النصر محافظة الدقهلية، علي يد محام وحداد طعنا بسلاح أبيض، وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهم منذ قرابة 5 سنوات، وجرى نقل جثمانه الي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود لمأمور مركز شرطة منية النصر، بمصرع شاب إثر تعدٍ من آخرين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع محمد ابو الوفا 35 عاما، وكان عائدًا من إحدي الدول العربية بعد عمل لمدة 5 سنوات، وجرى تحديد خطبته اليوم، حيث لقي مصرعه اثر طعنات نافذه نتيجة تعدٍ من محمد حسن، محام، أمير سميح، حداد، جميعهم مقيمين ميت عاصم وذلك لخلافات سابقة بينهم قبل سفره للعمل بالخارج.

جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفي الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفي  المنصورة الدولي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وكلفت إدارة البحث الجنائي تحرياتها عن الواقعة وسرعة ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الجريمة.

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الدقهلية مصرع شاب قبل خطوبته جريمة منية النصر محافظة الدقهلية