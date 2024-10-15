"الشاطئية" يعقد اجتماعا مع مسئولي الاتحاد الإفريقي للتنسيق لبطولة أمم إفريقيا

أقيم اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، بين يومي ١٩ و٢٦ أكتوبر الجاري، برئاسة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، للتنسيق فيما يخص البطولة.

وحضر الاجتماع تيمور توفيق مدير البطولة عن الكاف، وكافة إدارة ولجان الاتحاد الافريقي المسئولة عن البطولة.

وكان منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية واصل استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري بالغردقة تحت قيادة مصطفي لطفي المدير الفني للفراعنة.

كما يتابع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة خطوة بخطوة تجهيز المنتخب وتسهيل كافة الاستعدادات اللازمة لتحقيق الفوز بالبطولة.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد أبو سريع مدرباً عاما، ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى، والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي، وعباس حسانين المدلك، ووائل طلال المنسق الإعلامي، ومؤمن نبوى مدير إداري، وإسلام شاكر مدير المهمات.

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