"الفنون التشكيلية" يُناقش تطورات المحارب المصري بمتحف مصطفى كامل

يُنظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة بعنوان "المحارب المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث"، وذلك بمتحف مصطفى كامل يوم السبت 19/10/2024 الساعة 12 ظهراً.

تأتى الندوة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك في ظل الاحتفالات التي ينظمها القطاع بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم وتحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

وتستضيف الندوة الدكتور بسام الشماع، كاتب في التاريخ المصري وعالم المصريات وتديرها الاستاذة نادية كامل مدير متحف مصطفى كامل.

وكان قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش قد نظم جولة خاصة من " بستان الإبداع " بمحافظة الإسماعيلية وذلك يوم الإثنين 14 أكتوبر، وتحت عنوان "الإبداع والعقيدة والمقاومة في التاريخ المصري" شارك نحو 50 زهرة من فتيات معهد علي أبو حسين بإدارة أبوصوير التعليمية التابعة للإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، في البرنامج الفني والثقافي المُعد لهذه المناسبة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالعيد الواحد والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.