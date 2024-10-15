عامل مسجد ينهي حياته بقرصين لحبة الغلة بأبشواي

أقدم عامل أحد المساجد بقرية طبهار بمركز ابشواي، على الانتحار بعد تناول حبة حفظ الغلال، السامة، للتخلص من حياته وذلك لسوء حالته النفسية نتيجة مروره بضائقه ماليه ومشاكل أسرية، وتم نقله إلى مستشفى أبشواي المركزي، ثم إلى مستشفى الفيوم ولسوء حالته تم نقله إلى معهد السموم بالقاهرة، وفشلت محاولات إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بإخطار من العقيد محمد علاء توفيق مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد بإبلاغ من أهلية شخص يدعي" شعبان .س . أ" 53 عاما عامل بإحد المساجد بقرية طبهار بدائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية وفاة شعبان .س أ ، 53 عاما، مقيم بقرى طبهار بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، متأثرا بإصابته بالتسمم بعد تناول حبة الغلة السامة، وبسؤاله قبل تدهور حالتها، أكد انتحاره بسبب تأثره نفسيا بسبب ضائقه ماليه لتجهيز ابنته التي تحدد موعد زفافها ومشاكل اسرية بالإضافة إلى مشاكل في عمله مروره بأزمه، فضاقت الدنيا في وجهه وهان عليه إزهاق روحه فعزم النيه على التخلص من روحه لعجزه وضيق احواله الماديه، وعليها قام بتناوله قرصين من حبة حفظ الغلال السامة بعد إنتهاء الإجتماع الذي عقد بإدارة أوقاف العجميين أول أمس.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن؛ وذلك لدفنه في مقابر أسرته في الفيوم.