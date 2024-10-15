منتخب السودان يعمق جراح غانا ويقترب من التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2025

نجح منتخب السودان في تحقيق فوز تاريخي على حساب غانا بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شهداء بنينا الدولي في ليبيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

سجل منتخب السودان هدفيه في الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث افتتح أحمد حامد التش التسجيل في الدقيقة 62، قبل أن يضيف محمد عبد الرحمن الهدف الثاني بعد مرور 3 دقائق فقط.

وبذلك، عزز السودان موقعه في جدول ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات أمم أفريقيا 2025، وجعل مهمة منتخب غانا في التأهل شبه مستحيلة.

وبهذه الخسارة، يتعرض منتخب غانا لضربة قوية في مسيرته نحو التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، إذ أنه بعد غياب عن بطولة كأس أمم أفريقيا في نسخة 2004، اعتاد النجوم السوداء على المشاركة الدائمة في الكان منذ عام 2006، قبل أن تصبح فرصة البلاك ستارز في التأهل للنسخة المقبلة ضئيلة للغاية.

منتخب السودان على أعتاب التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2025

من جهة أخرى، يقترب منتخب السودان من التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، فبعد هذا الفوز الثمين، يحتل وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب غانا عند نقطتين في المركز الثالث.