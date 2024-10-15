الصحة اللبنانية: 2350 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 2350 شهيدا و10906 مصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر من العام الماضي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

ويشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.

كا يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من عام، عندما شن حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لهجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر العام الماضي.