تعرف على أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت أسواق الصاغة في تداولاتها اليومية صعودًا جديدًا في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في مصر، رغم اضطراب حركة المعاملات في السوق، بالتزامن مع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، بالإضافة إلى سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية.

سعر جرام الذهب عيار 24 (4108 جنيهات)

صعد سعر جرام الذهب عيار 24، ليبلغ العيار الأعلى سعرا في مصر 4108 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (3595 جنيهًا)

شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تداولاته على صعود ملحوظ ليسجل 3595 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (3081 جنيهًا)

ارتفاع جديد شهده سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ نحو 3081 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري

سعر الجنيه الذهب اليوم (28760 جنيهًا)

وقفز بسوق الصاغة سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا ليسجل نحو 28760 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما صعد سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 127348 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 4.108 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميًّا، لتُنهي تعاملاتها اليومية على صعود في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ليبلغ 2651 دولارًا.