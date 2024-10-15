إقبال جماهيري كبير على متحف الخزف الإسلامي بعد إعادة افتتاحه.. صور

شهد متحف الخزف الإسلامي اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، إقبالا جماهيرًا كبيرًا، في أول يوم بعد إعادة افتتاحه، لزيارته والتمتع بمقتنياته وارازه المعمارى لافريد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة، باعادة الحياة لهذا الصرح العريق.

وكان قد شدد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بعد زيارة تفقدية للمتحف في بداية سبتمبر الماضي، على سرعة الإنتهاء من الأعمال الضرورية والتي يليها يمكن إتاحة الزيارة أمام الجمهور.

وعلى ضوء ذلك قام الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بتشكيل فريق عمل هندسي وفني دائم لتذليل كافة العقبات التي تحول بين المتحف وجمهوره، مع رفع تقرير يومي للسيد الوزير للوقوف بكل مستجد أول بأول وصولاً للحظة الأفتتاح، وبهذه المناسبة تقرر إتاحة زيارة المتحف مجاناً لمدة شهر أمام الزوار.

ومع بداية فتح أبوابه اليوم أمام الجمهور شهد المتحف زيارات متعددة ومتنوعة من الجماهير والرواد مصريين وأجانب، ليعود هذا الصرح يتنفس بالجمال ويستمتع الزوار بروائع من المقتنيات الخزفية النادرة والطراز المعماري الفريد لقصر الأمير عمرو إبراهيم والذي يجمع في أسلوبه المعماري والزخرفي بين الأساليب الفنية التي شاعت في عصر أسرة محمد علي المتأثرة بالطراز الكلاسيكي الأوروبي من جهة وبين أساليب الطراز المغربي والتركي والأندلسي في تناغم أخاذ.