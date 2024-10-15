جامعة أسيوط تنظم مهرجان الرياضة بحضانة كلية التربية للطفولة المبكرة

نظمت حضانة كلية التربية للطفولة المبكرة؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بالتعاون مع روضة الرعاية المتكاملة، فعاليات مهرجان الرياضة للأطفال، تحت إشراف: الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم عميدة الكلية.

أكد الدكتور المنشاوي؛ أن المهرجان يأتى فى إطار مشاركة الجامعة فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،ويستهدف الأطفال من سن ٣-١٠ سنوات؛ انطلاقًا من أن ممارسة الرياضة للأطفال؛ مسألة بالغة الأهمية، تجعلهم أكثر إيجابية وحيوية، إلى جانب تطوير عادات ومهارات جيدة تستمر لديهم مدى الحياة، مشيرًا إلى أهمية مرحلة الطفولة نفسها، على الأسرة والمجتمع، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على إطلاق العديد من الفعاليات والبرامج التي تغطي كافة مجالات ومحاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، وتقدم من خلالها رسائل توعوية فى المجالات التعليمية، والصحية، والرياضية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود عبد العليم؛ عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية المشتركة بين الجامعة والمجتمع الخارجي، وتشجيع النشء على الرياضة والتنافسية وتقبل الآخر والثقة بالنفس، وتنمية المهارات العقلية والحركية لديهم؛ لافتاً أن هذه الفعالية تأتي ضمن البرامج الفرعية للمبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان"؛ والتي تستهدف كافة الفئات العمرية.

وأوضحت الدكتورة يارا إبراهيم؛ أن هذه الفعالية تستهدف الأطفال من سن ٣-١٠ سنوات؛ لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة من خلال؛ مجموعة من المسابقات، ألعاب حركية، ومسابقات تنافسية، وألعاب رياضية، وجري، وألعاب قفز، وتوظيف مهارات الطفل بصورة أكاديمية صحيحة، وتنمية المهارات العضلية لديهم.