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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يبحث مع نظيره التونسي التعاون في تدريب الكوادر الطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة التونسي، على هامش اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وتونس في عدد من الموضوعات الصحية، وسبل تعزيزها، ومن بين هذه الموضوعات تدريب الكوادر الطبية ،إضافة إلى أبرز الموضوعات التي تناقشها اجتماعات اللجنة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وأضاف عبد الغفار أن الوزير وجه الدعوة لوزير الصحة التونسي لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية، الذي سيعقد في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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التعاون المشترك الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ن المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان بحث أوجه التعاون المشترك تدريب الكوادر