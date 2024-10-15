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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية لقرية القبابات بمركز أطفيح

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية؛ حيث تفقد النائب شوارع قرية القبابات سيرًا على الأقدام لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات مشددا برفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول  بأول، في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

والتقي نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي القرية لمناقشة أهم المشاكل والأحتياجات الخاصة بنطاق قري القبابات وخلال اللقاء أشار النائب الي ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وطمئن النائب الأهالي بعدم وجود أي أمراض أو أنتشار لأي وباء داخل القرية وان الحالات المصابة لا تتعدي كونها نزلات البرد بسبب تغيير الفصول.

كما تابع النائب خلال جولته التفقدية الوحدة الصحية لقرية القبابات لمتابعة أنتظام سير العمل وتوافر الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتحدث النائب مع الأطقم الطبية للوقوف على أحتياجهم لأي دعم للوصول إلى أعلي مستوي خدمي مشددا علي توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضي المترددين .

رافق نائب المحافظ عز أمين رئيس مركز أطفيح ومدير الأدارة الصحية ومدير الأدارة التعليمية بمركز أطفيح .

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