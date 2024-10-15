وزير التموين يؤكد ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق لإنتاج الخبز الجيد

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للتأكد من انتظام العمل بكل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع أكد وزير التموين على انتظام العمل بمنظومة الطحن، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في انتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم

وفي سياق متصل أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية علي أهمية وجود احتياطي استراتيجي أمن من القمح ، مشيرا الى ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق.

وشدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.