محلل سياسي: زيارة ولي العهد السعودي تؤكد عمق العلاقات المشتركة

قال سلمان الشريدة، المحلل السياسي السعودي، إن كافة الملفات مطروحة في زيارة ولي العهد السعودي لمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الزيارة لولي العهد هي السادسة لمصر وأن هناك أهمية كبري للعلاقات المصرية السعودية والتاريخ الممتد بين البلدين من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن العلاقة السعودية المصرية هي علاقة تاريخية متجذرة في عمق التاريخ، ومصر ترتبط مع المملكة العربية السعودية بعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وهناك عوامل كتيرة تربط بين الشعب المصري والشعب السعودي.