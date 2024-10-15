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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي: زيارة ولي العهد السعودي تؤكد عمق العلاقات المشتركة

الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي
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قال سلمان الشريدة، المحلل السياسي السعودي، إن كافة الملفات مطروحة في زيارة ولي العهد السعودي لمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الزيارة لولي العهد هي السادسة لمصر وأن هناك أهمية كبري للعلاقات المصرية السعودية والتاريخ الممتد بين البلدين من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن العلاقة السعودية المصرية هي علاقة تاريخية متجذرة في عمق التاريخ، ومصر ترتبط مع المملكة العربية السعودية بعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وهناك عوامل كتيرة تربط بين الشعب المصري والشعب السعودي.

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