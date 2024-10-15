موزع سيارات: تراجع الأوفر برايس بنسبة تصل إلى 60%

قال أشرف عبد المنعم، رئيس إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن سوق السيارات يمر بحالة من الركود خلال الفترة الحالية مما أدى إلى ضعف المبيعات.

وأضاف عبدالمنعم لـ"البوابة نيوز"، أن الزيادات غير الرسمية والتي تعرف بالأوفر برايس تراجعت بنسبة تصل إلى 60% على جميع السيارات سواء الاقتصادية أو الفارهة، بسبب تراجع حركة المبيعات.

وأوضح أن هذا التراجع لا يؤثر على السعر الرسمي للسيارات، حيث يرتبط "الأوفر برايس" بظروف العرض والطلب، وهي ظاهرة عالمية ليست محصورة فقط في مصر، بينما السعر الرسمي فهو سعر الوكيل المعلن وفقا للتكلفة.

ومن جهته، كشفت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع الأسعار غير الرسمية والتي تعرف بالأوفر برايس، على العديد من السيارات المتاحة في السوق المصري بقيمة وصلت إلى 100 ألف جنيه على السيارات الاقتصادية وبنحو نصف مليون جنيه على السيارات الأخرى.

وقال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات، إن الأوفر برايس تراجع على السيارات الاقتصادية في السوق المحلية، وذلك بسبب تراجع المبيعات في الوقت الحالي، وانتظار المستهلكين لمزيد من التخفيضات، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المعارض يقومون بتخفيض الأوفر برايس بسبب التكاليف والمصاريف الشهرية الملزمين بها.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أنه كان هناك سيارات داخل الموانئ المصرية والخارجية، ومع إغلاق الأسيد نمبر ACID Number كانت هناك عطلة في كل شيء، وعندما تم فتح الاستيراد بالتدريج للوكلاء الذين قدموا عددًا من الطلبات لمجلس الوزراء للإفراج عن سياراتهم بالموانئ، وفتح الأسيد نمبر، زادت أعداد بعض موديلات السيارات المعروضة لذلك قل الأوفربرايس عليها .