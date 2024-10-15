أستاذ علوم سياسية: العلاقات السعودية المصرية تاريخية

قال منيف الملافخ أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقة السعودية المصرية هي علاقة تاريخية متجذرة في عمق التاريخ، ومصر ترتبط مع المملكة العربية السعودية بعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وهناك عوامل كتيرة تربط بين الشعب المصري والشعب السعودي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هي ليست الأولى لمصر، حيث تعددت الزيارات بين المسؤولين السعوديين والمسؤولين المصريين وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان الذي زار مصر أكثر من مرة، مؤكدًا أن كل هذه الزيارات تدل على عمق العلاقات وعلى الرغبة الحقيقية في تطوير هذه العلاقات والرفع من مستوى العلاقات الثنائية بين المملكة وبين مصر، وتحقيق السلام في العالم العربي.

وأوضح، أن العلاقات السعودية المصرية ثابتة ومستقرة ومتطورة في نفس الوقت، فمصر والمملكة العربية السعودية دولتين عربيتين شقيقتين تربطهما علاقات متعددة تزداد هذه العلاقات يوم بعد يوم بسبب الرغبة الحقيقية لدى قيادة البلدين في تطوير وتعزيز هذه العلاقة بشكل أكبر ورأينا حقيقة ثمار هذا التوجه السعودي المصري في التعاون في مجالات متعددة ليست فقط المجال السياسي وإنما الاقتصادي والاستثماري والفرص المشتركة بين البلدين.

وأكد، أن مصر دولة رئيسية كما هي المملكة العربية السعودية دولة رئيسية في النظام العربي الإقليمي يهمها استقرار المنطقة الشرق الأوسط ويهمها التنمية والاقتصاد وفتح آفاق جديدة اقتصادية واستثمارية وتجارية وتعاون بين المملكة وبين مصر.