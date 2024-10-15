وزير الري يلتقي المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لتحلية المياه.. صور

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، شانون مكارثي المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لتحلية المياه؛ وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المقترحة بين الوزارة والمنظمة فى عمل دراسات بحثية ومناطق تجريبية فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أنه ومع محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية التى تمثل ضغطا متزايدا على الموارد المائية ، فقد أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كمصدر للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي ، إلا أن الأمر يتطلب إجراء دراسات بحثية تستهدف تقليل تكلفة التحلية وانتهاج ممارسات زراعية مبتكرة بما يجعل التحلية ذات جدوى إقتصادية عند إستخدامها فى إنتاج الغذاء.

وأضاف أن الوزارة ترحب بالتعاون مع المنظمة فى مجال دراسات التحلية، ونقل الخبرات والدروس المستفادة من التجارب الناجحة للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء فى كل من المغرب وإسبانيا وأستراليا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف مشاركة مصر فى المؤتمر العالمى لتحلية المياه والمزمع عقده فى شهر ديسمبر ٢٠٢٤ بدولة الإمارات العربية المتحدة.