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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسامة فيصل يقود هجوم المنتخب أمام موريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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 أعلن الجهاز الفني تشكيل منتخب مصر اليوم بقيادة حسام حسن تشكيل منتخب مصر لمباراته أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ وجاء كالتالي: 

تشكيل منتخب مصر اليوم

محمد الشناوي
أحمد عيد
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم
خالد صبحي
محمد حمدي 
مروان عطية
محمود صابر 
أحمد سيد زيزو
عمر مرموش 
أسامة فيصل

الاحتياطي: 
محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي- محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل.

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