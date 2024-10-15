أسامة فيصل يقود هجوم المنتخب أمام موريتانيا

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الأزمة القلبية المفاجئة.. المتهم الأول في وفاة كثير من الرياضيين في شبابهم.. واستشاري قلب وأوعية دموية: بعض الاضطرابات القلبية لا تظهر في الفحص العادي ولا يتم الشكوى منها