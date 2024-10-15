إعلام إسرائيلي: الفرقة 210 بدأت تنفيذ عمليات محدودة في مزارع شبعا جنوب لبنان

قال إعلام إسرائيلي، إن الفرقة 210 بدأت تنفيذ عمليات محدودة في مزارع شبعا جنوب لبنان، وذلك حسبما ورد بفضائية قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وقبل قليل، أفاد إعلام إسرائيلي، أن يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي قال: "ليس لدينا أي مصلحة في فتح جبهات إضافية ونحن نتعامل مع إعداد المنظومة الدفاعية".

وأضاف جالانت: "عمليتنا في إيران قد يكون لها تأثير على جبهات أخرى"، مؤكدًا أنهم ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب في لبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود.

على صعيد آخر، أفاد موقع أكسيوس أن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين يطالبان إسرائيل باتخاذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة لتجنب عواقب قانونية أمريكية تتعلق بالمساعدات العسكرية.

وأبلغ وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن إسرائيل أن الوضع الإنساني لأكثر من مليوني مدني في غزة يتدهور بشكل متزايد.