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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الخميس.. "الشك" على خشبة مسرح نهاد صليحة

عرض الشك
عرض الشك
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يشهد مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، العرض المسرحي "الشك"، في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 17 أكتوبر الجاري.

"الشك" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والذي تدور أحداثه في مدرسة للتلاميذ بمدينة برونكس الأمريكية بنيويورك عام 1964، حيث اتهمت مديرة المدرسة أحد العاملين بالتحرش بأحد طلاب المدرسة، ومن هنا تبدأ المديرة في مراحل التحقيق لكشف ملابسات الواقعة في محاولة لإثبات حقيقتها من عدمه، فتتوالى الأحداث.

"الشك" سينوغرافيا أمل حسام، ملابس عمر الشيخ، موسيقى فادي سمير، مخرج منفذ خالد توفيق، ومن تأليف جان باتريك شانيلي، إعداد أحمد عادل حتحوت، وإخراج شريهان الشاذلي.

"الشك" من الأعمال المسرحية التي سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، فى إطار خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها .

الشك أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية شريهان الشاذلي العرض المسرحي الشك مسرح نهاد صليحة