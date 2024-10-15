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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التجارة والاستثمار يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون الاقتصادي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، بوزير التجارة والاستثمار، حسن الخطيب، يوم 14 أكتوبر، ضمن فعاليات اجتماع سفراء الدول الآسيوية.

وأكد الوزير الخطيب خلال اللقاء أنه يعتزم زيارة إسطنبول في نوفمبر لحضور الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون التجاري والاقتصادي للدول الإسلامية (الكومسيك)، مشيرًا إلى اهتمامه بتعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

من جانبه، أشاد السفير شن في منشور على صفحته الرسمية بالنهج العملي والمتفتح للوزير الخطيب في تحسين الإجراءات الجمركية والتسهيلات الاستثمارية في مصر.

وأوضح أن الشركات التركية تسعى للاستفادة من فرص الاستثمار في مصر بفضل مواردها البشرية المؤهلة، وموقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد السفير على أهمية العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر، مشيراً إلى أن تركيا ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا، وتسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق النمو المشترك والتنمية الاقتصادية.

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الاستثمار في مصر التعاون التجاري والاقتصادي السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن وزير التجارة والاستثمار