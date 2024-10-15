شراكة وطيدة.. أبرز النقاط في العلاقات بين مصر والسعودية

تتمتع العلاقات المصرية السعودية بتاريخ طويل ومُعقَّد، تتراوح فيه بين التعاون الوثيق والتوترات العابرة. تأسست هذه العلاقات على أُسَس دينية وثقافية واقتصادية؛ إذ تُعدُّ كل من مصر والسعودية دولتين رئيسيتين في العالم العربي والإسلامي.

وهذه هي أبرز النقاط المهمة في العلاقات بين البلدين:

1936.. بدأت العلاقات بمعاهدة الصداقة بين الرياض والقاهرة

2014.. مع تولي الرئيس السيسي الحكم أخذت العلاقات منحى أكثر إيجابية

2015.. اتفاق على تطوير التعاون العسكري والتكامل الاقتصادي

2015.. قمة لتباحث الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي في سوريا وليبيا

2016.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل في البلدين

2016.. توقيع 21 اتفاقية وصندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال

2018.. افتتح الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان الجامع الأزهر عقب تطويره

2019.. بحث فكرة إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

2022.. توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال

2023.. قمة الرياض لتباحث الوضع في قطاع غزة ووقف الحرب