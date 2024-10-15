قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن العدوان الإسرائيلي يتواصل على مختلف محافظات قطاع غزة والعملية البرية تتركز في شمال القطاع وتحديدا في مخيم جباليا ومنطقة بلدتي بيت لاهيا وبيت حنون ومناطق بير النعجة والعطاطرة واللتوام وكذلك منطقة الصفطاوي التي استهدف فيها الاحتلال بعد ظهر اليوم منزلا كان يؤوي عددا من النازحين ما أدى لاستشهاد ثلاثة منهم وإصابة آخرين بجراح متفاوتة حسب المصادر الطبية الفلسطينية.

وأضاف أبوكويك، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من إطلاق القذائف المدفعية صوب المناطق الغربية من جباليا وتحديدا مناطق الفالوجا ومنطقة بئر النعجة والمنطقة الغربية من بلدة بيت لاهيا بينما تستهدف الكواد كابتر كل من يحاول التحرك بين شوارع وزقاق المخيم وقد أطلقت النار اليوم في محيط مشفى كمال عدوان في منطقة جباليا.

وأوضح، أن الطائرات الحربية الاسرائيلية ما بين فينة وأخرى تغير على مناطق متفرقة من المحافظة الشمالية لكن يلاحظ أن عمليات النسف الواسعة التي يقوم بها الجيش تنفذ خلال ساعات الليل بعدما يقوم الجنود بوضع براميل متفجرة في أنحاء مختلفة من المحافظة الشمالية.

وتابع: "أما في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة غزة فقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا لعائلة الدحدوح أسفر ذلك عن استشهاد ثلاثة مواطنين والحال لم يكن أفضل في المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة بعدما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل في سلسلة غارات متزامنة شُنت عليها في محيط منطقة الصناعة وهو قصف أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وفقدان آخرين تحت أنقاض المنازل المدمرة".