المصرية ملك شادي تتألق في الدوري الإسباني لكرة السلة

تواصل اللاعبة المصرية ملك شادي لاعبة منتخب مصر لكرة السلة، تألقها في الدوري الإسباني رفقة نادي إسبانيول الذي تلعب في صفوفه خلال الفترة الحالية.

وكان نادي إسبانيول ضم ملك شادي بعد تألقها مع منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين، حيث كانت من أبرز لاعبات المنتخب المصري في البطولة.

وتلعب ملك شادي مع الفريق الأول لكرة السلة بنادي إسبانيول، وتم تصعيدها لتكون أصغر اللاعبات في الفريق الإسباني، وباتت تقدم مستويات قوية خلال الفترة الماضية، مع فريقها في البطولات الإسبانية.

وأكدت اللاعبة في تصريحات صحفية، أنها سعيدة بالمستويات التي تقدمها مع إسبانيول خلال الفترة الماضية، وتسعى لمواصلة الأداء الجيد من أجل الظهور بشكل قوي مع فريقها.

وعن المنتخب المصري، أكدت ملك أنها بالتأكيد سعيدة بأن تكون سفيرة للدوري المصري لكرة السلة في إسبانيا، وهدفها الرئيسي التألق مع المنتخب المصري في كافة الاستحقاقات المقبلة.

الجدير بالذكر أن ملك شادي صاحبة التسعة عشر عاماً تلعب في مركزي Small Forward و Shooting Guard، وتعد من أهم مواهب منتخب مصر ونادي الصيد في كرة السلة والتي انتقلت منه إلى إسبانيول الإسباني.