السجن لمتهمين بالاتجار بالهيروين والحشيش في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لمتهمين بالاتجار بالهيروين والحشيش ببورسعيد.

وتعود أحداث القضية الأولى التي تحمل القضية رقم 2275 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1010 لسنة 2024 كلي بورسعيد، إلى يوم 27 مايو عام 2024 دائرة قسم المناخ، والمتهم فيها المدعو: "ع.ا.س" 50 عاما عاطل، حيث احرز جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الإتجار، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات عما أسند إليه من اتهامات وغرامة قدرها 100 الف جنيها، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط.

بينما تعود أحداث القضية الثانية التي تحمل رقم 4908 لسنة 2024 ومقيدة برقم 1054 لسنة 2024 كلي بورسعيد، إلى يوم 30 يونيو عام 2024، والمتهم فيها:"هـ.ا.ا" 61 عاما، ويعمل بمقهى بموقف دمياط القديم، حيث أحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الاتجار وأحرز سلاحا ابيضا كتر مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو احرازها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والغرامة 50 الف جنيها عما أسند إليه من اتهامات، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.