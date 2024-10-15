دفن جثة مـُسن عثر عليها متعفنة داخل مسكنه بمصر القديمة

صرحت نيابة مصر القديمة الجزئية، بدفن جثة مسن عثر عليه متوفى داخل مسكنه، بعد الانتهاء من توقيع الكشف الطبي عليه.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لمسن في عقده السابع، وتبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية علي الجثة، ويرجح أن سبب الوفاة طبيعى.

ومن خلال رجال البحث الجنائي، عثر على متعلقاته الشخصية، وتبين سلامة منافذ الشقة، مما يشير إلى عدم وجود آثار عنف أو سرقة.

واستمعت النيابة أقوال شقيقه، والذى أقر بأنه كان يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، ولم يشتبه في وفاته جنائياً.

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة مسن فى مصر القديمة داخل مسكنه.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 69 عامًا، كان يقيم بمفرده.