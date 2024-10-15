50 ألف جنيه مساعدات زواج ضمن مبادرة بداية في دمياط

أجرى اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد جولة بقرية الحورانى التابعة لمركز فارسكور في دمياط لمتابعة فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

حيث تضمنت الفاعليات ندوات توعوية وإرشاد دينى عقدتها مديرية الأوقاف والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، وإطلاق الإدارة المركزية للرى ندوة عن اعادة تجفيف ورد النيل والاستفادة منه ، علاوة على قيام فرع المجلس القومى للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص ندوة عن التربية الإيجابية للمراهقين واطلقت وحدة حماية الطفولة ندوة عن آلية حماية الطفل وخط نجدة الطفل ، وعقدت مديرية التضامن الاجتماعي ندوة عن برنامج فرصه، وعقدت هيئة تعليم الكبار اختبار فورى لمحو الأمية وندوة للتوعيه بخطورة الأمية.

وتضمنت الفاعليات أيضًا إطلاق ندوة "إنت أقوى من المخدرات" نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وشاركت مديرية التربية والتعليم بندوات توعوية، ونفذت عروض فنية شارك خلالها طلاب المدارس قرية الحورانى، وأطلقت مديرية العمل ندوات للتعريف بخدمات مكتب الصحة والسلامة المهنية)، وأطلقت إدارة مشروعك بالوحده المحلية ندوة للتعريف بالبرنامج، ونفذت وحدة السكان بفارسكور ندوة جاءت حول مبادرة تحدث معه ومبادرة خلفتك مسؤوليتك احسبها صح.

وعقدت هيئة الإسعاف ندوة عن الإسعافات الأولية، وأطلقت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية وندوات توعوية، علاوة على تواجد سيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمكتبة المتنقلة لإتاحة الأنشطة للأطفال وسيارة الخدمة الوطنية - سيارة التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضه للجمهور ، كما تم تقديم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية وتقديم 75 كرتونة مقدمة من مؤسسة حياة كريمة ومشاركة جمعية توعية المرأة ورعايتها بالحوارنى بتقديم 300 شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية وبالتبرع بمبلغ 50 ألف جنيه للمساعدة فى زواج اليتيمات والحالات المرضية، وقد استفاد 750 مواطنا ومواطنة من مختلف الأعمار بالخدمات المقدمة بفاعليات اليوم.