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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الدفاع الإسرائيلي: عمليتنا في إيران سيكون لها تأثير على جبهات أخرى

وزير الدفاع الاسرائيلي
وزير الدفاع الاسرائيلي
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي قال: "ليس لدينا أي مصلحة في فتح جبهات إضافية ونحن نتعامل مع إعداد المنظومة الدفاعية".

وأضاف جالانت: "عمليتنا في إيران قد يكون لها تأثير على جبهات أخرى"، مؤكدًا أنهم ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب في لبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود.

على صعيد آخر، أفاد موقع أكسيوس أن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين يطالبان إسرائيل باتخاذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة لتجنب عواقب قانونية أمريكية تتعلق بالمساعدات العسكرية.

وأبلغ وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن إسرائيل أن الوضع الإنساني لأكثر من مليوني مدني في غزة يتدهور بشكل متزايد.

 

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