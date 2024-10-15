رئيس جامعة السويس يزور مصابي حادث الجلالة بالمجمع الطبي

أجرى دكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس زيارة لمستشفى المجمع الطبي بالسويس يرافقه دكتور عزالدين حسيني جاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دكتور دعاء محمد سيد عميد كلية الطب ولفيف من عمداء وقيادة الجامعة واستاذة كلية الطب؛ وذلك للاطمئنان على حالة أبنائنا الطلاب المصابين بحادث أتوبيس الجلالة أمس.

وقد وجه رئيس الجامعة بتوفير الأطقم الطبية اللازمة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب واطقم التنريض للمساعدة في تقديم الدعم الطبي للمصابين جنبا إلى جنب مع أطباء المستشفى.

كما أعلن حنيجل عن تنظيم حملة مكثفة للتبرع بالدم على مدار يومين بمقر الجامعة أمام كلية الآداب لصالح أبنائنا المصابين.

وأثناء الزيارة التقى ببعض أهالي المصابين واعرب لهم عن خالص أمنياته وكافة منسوبي الجامعة بالشفاء العاجل لأبنائنا، مؤكدا على استعداد الجامعة لتقديم كل أوجه الدعم.

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