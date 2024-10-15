حجز طفلين تحرشا بسيدتين في باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حجز طالبين متهمين بالتحرش بمُدرسة وموظفة بشركة سياحة بميدان بركة الرطل، على ذمة التحريات.

وجاء في اقوالهما، أنهما كانا يستقلان سكوتر كهربائي وقاما بالتحرش بالسيدتين، أثناء سيرهما، على سبيل الهزار.

كما استمعت أجهزة أمن القاهرة إلى أقوال مدرسة بحضانة وموظفة بشركة سياحة، عقب اتهامهما لطالبين بالصف الثالث الإعدادي بالتحرش بهما في باب الشعرية.

وقالت المُدرسة التي تعمل بالحضانة: كنت متواجدة بصحبة صديقتي موظفة بشركة سياحة في ميدان بركة الرطل في باب الشعرية، وأثناء سيرنا مترجلتين قام الطالبان بالتحرش بنا وهما على اسكوتر كهربائي، ومن ثم طلبنا الشرطة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط طالبين لتحرشهما بسيدتين في باب الشعرية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوجود شكوى بميدان بركة الرطل دائرة قسم شرطة باب الشعرية، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من مُدرسة بحضانة ومقيمة دائرة قسم الظاهر، وموظفة بشركة سياحة ومقيمة بالمنطقة محل البلاغ ، وأقرتا بتضررهما من كل من طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم دائرة قسم الأزبكية، وآخر مقيم دائرة القسم، لقيامهما بالتحرش بهما حال سيرهما مترجلتين بمحل البلاغ أثناء استقلال المشكو في حقهما اسكوتر كهربائي، وتمكن الأهالي من ضبطهما وبحوزتهما الإسكوتر، وبمواجهة المشكو في حقهما اعترفا بارتكاب الواقعة.